LIVE BLOG | Houthis : "Notre combat se poursuivra tant que les attaques sur Gaza continueront"

Herzog : "Le cri des familles des observatrices souligne l'urgence d'une commission d'enquête nationale"

Le président israélien Isaac Herzog a réagi aux critiques des familles des observatrices concernant les enregistrements de leurs filles reçus de Tsahal des 6 et 7 octobre. Il a déclaré que "le cri des familles des observatrices et de nombreuses familles endeuillées qui me contactent déchire le cœur et souligne l'urgence d'établir une commission d'enquête nationale conformément à la loi". Herzog a souligné : "Il est impératif de restaurer la confiance dans l'État et le système de défense, notamment par une enquête approfondie et une étude du fiasco et de la terrible tragédie du 7 octobre, de manière fiable et indépendante, qui conduira à tirer des leçons nationales, à prendre des responsabilités, à tirer des conclusions, et à construire la confiance entre les citoyens et notre État d'Israël bien-aimé."