LIVE BLOG | "Nous attendons l'approbation du Hamas pour entamer les négociations finales", déclare un responsable israélien à i24NEWS

Liban : l''armée israélienne confirme avoir attaqué des "cibles qui menaçaient le front intérieur israélien"

Le porte-parole de Tsahal a rapporté que des avions de chasse de l'armée de l'air ont attaqué et détruit plusieurs cibles terroristes du Hezbollah à travers le Liban. Les cibles visées constituaient des menaces contre le front intérieur israélien et les forces de Tsahal, et "contre le mécanisme de supervision de la mise en œuvre des accords entre Israël et le Hezbollah". Il a ajouté que parmi les cibles attaquées figuraient une rampe de lancement de roquettes, un site militaire et des points de passage à la frontière entre la Syrie et le Liban utilisés pour transférer des armes au Hezbollah. "L'armée israélienne continue d'agir pour éliminer toute menace contre l'État d'Israël et empêchera toute tentative de rétablir et de renforcer l'organisation terroriste Hezbollah, conformément aux accords de cessez-le-feu", a-t-il déclaré.