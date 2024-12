LIVE BLOG | Interception dans le nord d'Israël : fausse alerte selon Tsahal

Frontière Syrie - Liban : Tsahal frappe des axes de transfert d’armes vers le Hezbollah

L'armée israélienne a confirmé avoir attaqué dans la nuit des axes de transfert d'armes et des infrastructures terroristes à proximité des postes frontières du régime syrien entre la Syrie et le Liban, qui étaient utilisés pour transférer des armes au Hezbollah. "Cette attaque est une autre étape de l'activité de Tsahal ces dernières semaines visant à porter atteinte aux capacités de l'unité 4400, l'unité de renforcement de l'organisation terroriste du Hezbollah responsable du transfert d'armes, qui sont utilisées pour mener des attaques terroristes contre le territoire israélien et les forces de Tsahal", a déclaré l'armée. "L'organisation terroriste Hezbollah, avec le soutien du régime syrien, utilise des infrastructures civiles pour commettre des actes terroristes et transférer des moyens combat, destiné à être utilisé contre les citoyens de l’État d’Israël", a conclu Tsahal.