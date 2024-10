LIVE BLOG | Liban : nouvelle vague de frappes de Tsahal dans la banlieue de Beyrouth, à Dahiyeh

Tsahal : Environ 175 cibles terroristes détruites au Liban et à Gaza au cours des dernières 24 heures

L'armée de l'air a détruit environ 175 cibles terroristes au Liban et dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, selon le porte-parole de Tsahal. Il a précisé que les combattants des unités Golani et Egoz ont éliminé des terroristes lors de combats rapprochés dans le sud du Liban, en collaboration avec l'armée de l'air qui a frappé et éliminé plus de 65 membres du Hezbollah. De plus, des dizaines de cibles terroristes de l'organisation ont été attaquées, dont des cellules de terroristes, des lanceurs visant le territoire israélien et des bâtiments militaires. Parallèlement, les forces dans la bande de Gaza ont éliminé des dizaines de terroristes, détruit des infrastructures terroristes et saisi des armes.