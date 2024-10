LIVE BLOG | Liban : plus de 200 frappes menées par Israël jeudi, un commandant de la force Radwan tué

Liban : plus de 200 frappes menées par Israël jeudi, un commandant de la force Radwan tué

Le terroriste éliminé est Abbas Adnan Massalem, commandant de la région d'Aitaroun de la force Radwan du Hezbollah, et responsable de l'exécution de nombreux tirs contre les forces de Tsahal et vers les localités du nord d'Israël. L'armée a par ailleurs indiqué qu'au cours de la journée de jeudi, plusieurs autres terroristes avaient été tués dans le sud du Liban, et que des infrastructures du Hezbollah avaient été détruites. Selon les médias saoudiens, 13 frappes israéliennes sur les 200 effectuées ont visé le quartier de Dahieh à Beyrouth, fief du Hezbollah.