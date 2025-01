LIVE BLOG | Le passage de Rafah ouvert pour la sortie de 50 Palestiniens blessés

"Il n'y a pas de gens plus heureux au monde, la lumière est revenue dans nos vies", déclare la famille de Gadi Moses

"Il n'y a pas de gens plus heureux au monde, la lumière est revenue dans nos vies grâce à un accord qui nous a sauvé la vie", a déclaré la famille de Gadi Moses, 80 ans, libéré jeudi par le Hamas après avoir été retenu en otage pendant 482 jours. "Nous avons été bénis par un miracle et avons récupéré notre père et grand-père, Gadi, sain et sauf après un an et quatre mois de lutte sans compromis accompagnée de peur, de terreur, de désespoir, d’inquiétude et de manque d’air. Maintenant tout est en train d'être reconstitué et nous recevons la force de notre exceptionnel et formidable père, Gadi".