LIVE BLOG | Tsahal frappe le Liban après le tir de plus de 100 roquettes sur le nord d'Israël cette nuit

Quatrième salve depuis la nuit dans la vallée de Jezréel ; un jeune de 17 ans tué dans un accident, probablement pendant une alerte à l'aube

Des alertes ont été entendues dans plusieurs localités du nord, notamment dans la vallée de Jezréel, en Galilée occidentale, à Acre, Shlomi, Ein HaMifratz, Tzipori et en Haute Galilée. De plus, la police a ouvert une enquête sur les circonstances d'un accident de la route survenu sur la route 77, entre les échangeurs de Yishi et de Zarzir, dans lequel un adolescent de 17 ans est décédé et un autre jeune a été légèrement à modérément blessé - selon des sources médicales. On examine l'hypothèse que l'accident se soit produit à cause des alertes entendues dans la région.