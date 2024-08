LIVE BLOG | Israël élimine les terroristes à l'origine de l'attentat meurtrier dans la vallée du Jourdain

Les pourparlers pour un accord sur les otages se poursuivent aujourd'hui, des équipes de travail se rendront au Caire

Deux équipes de travail impliquées dans les négociations pour un accord sur les otages se rendront aujourd'hui au Caire, pour discuter de l'aide humanitaire et des négociations dans le cadre des pourparlers. La création de ces équipes de travail a été convenue lors du sommet de Doha le week-end dernier. Deux autres équipes, qui devraient traiter de l'axe de Philadelphi et du passage de Rafah, devraient également se rencontrer, mais on ne sait pas exactement quand. Selon le plan, toutes les équipes se réuniront à la fin de la semaine ou au plus tard dimanche prochain pour conclure les activités des groupes de travail et finaliser un accord.