LIVE BLOG | Deux morts dans une frappe israélienne au Sud-Liban

Tsahal intensifie ses frappes à Gaza, progression des troupes au sud

L'armée israélienne a mené une série d'attaques intensives dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures. Plus de 35 cibles ont été frappées par des avions de chasse et des drones, visant des combattants armés, des infrastructures terroristes et des bâtiments piégés. Ces opérations coïncident avec l'avancée des forces terrestres dans le sud de Gaza, notamment à Khan Younis et Rafah. La 162e Division de Tsahal rapporte avoir éliminé plusieurs combattants à Rafah lors d'affrontements directs et de frappes aériennes ciblées. Parallèlement, la 98e Division a mené des opérations à Khan Younis, résultant en la neutralisation de nombreux "opérateurs terroristes" selon l'armée israélienne.