LIVE BLOG | L'armée israélienne confirme la mort de Mohammed Deif, ciblé à Gaza le 13 juillet

L'armée israélienne confirme la mort de Mohammed Deif, ciblé à Gaza le 13 juillet

L'armée israélienne et le service de sécurité intérieure ont éliminé Mohammed Deif, le commandant de l'aile militaire du Hamas à Gaza, a confirmé Tsahal dans un communiqué. Le 13 juillet 2024, des avions de chasse de Tsahal avaient frappé la région de Khan Yunes à Gaza. Après deux semaines d'incertitude sur le sort de Deif, l'armée annonce qu'il a bien été éliminé. "Deif a initié, planifié et exécuté le massacre du 7 octobre, au cours duquel 1 200 personnes ont été tuées dans le sud d'Israël et 251 otages ont été enlevés et emmenés dans la bande de Gaza", rappelel l'armée. Au fil des ans, Deif a dirigé, planifié et mené de nombreuses attaques terroristes contre l'État d'Israël. Deif opérait aux côtés de Yahya Sinwar et, pendant la guerre, il a commandé l'activité terroriste du Hamas dans la bande de Gaza en donnant des ordres et des instructions aux membres supérieurs de l'aile militaire du Hamas.

Deif a rejoint l'organisation terroriste Hamas pendant la première Intifada. Il a planifié et dirigé de nombreuses attaques terroristes et le renforcement des forces du Hamas en Judée et en Samarie, et était responsable d'attentats-suicides contre des civils israéliens.