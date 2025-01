LIVE BLOG | Les États-Unis et le Royaume-Uni mènent des frappes au Yémen dans la région de Sanaa

Un habitant du Nord accusé de planifier un attentat à la bombe sur le territoire national

La police et le Shin Bet ont arrêté Mahmoud Hussein Mohammad Bouchkar, 37 ans, résident de Kaboul dans le nord, qui planifiait un attentat à la bombe en Israël. Son interrogatoire a révélé qu'il consultait du contenu relatif à la fabrication d'explosifs, avait acheté divers équipements et matériaux avec lesquels il a mené plusieurs expériences, et prévoyait de fabriquer une ceinture d'explosifs pour des attentats. L'enquête a également montré que Bouchkar avait tenté, sans succès, de recruter deux autres personnes pour l'aider. Les résultats de l'enquête indiquent que les événements de "Gardien des murailles" et la guerre actuelle lui ont servi d'inspiration. Le parquet a déposé un acte d'accusation contre lui auprès du tribunal de district de Haïfa.