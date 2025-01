LIVE BLOG | Négociations pour Gaza : "Nous voulons parvenir à un accord d'ici deux semaines", déclare Antony Blinken

La chaîne saoudienne ASharq affirme détenir la liste des otages acceptée par le Hamas

La chaîne saoudienne ASharq affirme détenir la liste des otages israéliens dont la libération a été acceptée par les terroristes du Hamas dans le cadre de la première phase de l'accord. Cette liste aurait été transmise à la chaîne par une source du Hamas désirant rester anonyme. Il s'agit comme prévu des femmes, des enfants, des malades et des hommes de plus de 50 ans. Le média précise également que la liste comprend des militaires, des civils et des mineurs, vivants et morts. La source a précisé que la liste était conforme aux critères convenus lors du dernier cycle de négociations.