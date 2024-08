LIVE BLOG | L'Iran serait en train de reconsidérer une attaque contre Israël

Gaza : élimination d'un terroriste à Gaza par Tsahal et le Shin Bet

L'armée israélienne et le service de sécurité intérieure ont annoncé l'élimination de Nayel Saqel, un haut responsable du Hamas, dans la bande de Gaza. Saqel, qui orchestrait des attaques en Judée-Samarie depuis plus d'une décennie, a été ciblé le 24 juillet. Sa mort a été confirmée quelques jours plus tard. Son rôle au sein du "bureau de la Cisjordanie" du Hamas impliquait la planification d'opérations terroristes, le financement et l'approvisionnement en armes de cellules visant Israël et ses forces armées. Arrêté en 2003 pour son implication dans un attentat-suicide en Israël, il avait été condamné à perpétuité avant d'être libéré en 2011 lors d'un échange de prisonniers et expulsé vers Gaza.