LIVE BLOG | Blinken, en Egypte, veut trouver une solution à la question cruciale du corridor de Philadelphie

Des familles victimes du 7 octobre poursuivent la Syrie pour 500 millions de dollars pour avoir aidé le Hamas

Des dizaines de familles affectées le 7 octobre, détenant la citoyenneté américaine et certaines la citoyenneté israélienne, ont déposé auprès du Tribunal fédéral de district à Washington une plainte de 500 millions de dollars contre la Syrie. Ils affirment que cette dernière a financé, armé, aidé et soutenu le Hamas à hauteur de dizaines de millions de dollars. La plainte a été déposée pour les préjudices physiques et mentaux causés aux plaignants et à leurs familles lors de la fête Nova, à Sderot et dans les localités environnantes. L'acte d'accusation affirme que la Syrie a directement soutenu le Hamas en fournissant du matériel militaire et en lui permettant d'utiliser le territoire syrien pour préparer l'attaque terroriste.