LIVE BLOG | Tsahal mène des frappes simultanées à Téhéran et à Beyrouth
"L'armée de l'air a lancé une vague de frappes contre le régime terroriste iranien et l'organisation terroriste Hezbollah", a indiqué Tsahal
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans plusieurs régions d'Israël après des tirs en provenance d'Iran
Les sirènes à Eilat étaient une fausse alerte
"Suite aux sirènes qui ont retenti pour signaler l'infiltration d'un drone hostile à Eilat, il a été déterminé qu'il s'agissait d'une fausse alerte, a indiqué Tsahal.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent à Eilat
Israël Katz : "Nous avons coupé la tête de la pieuvre iranienne, l'opération se poursuivra avec toute la force nécessaire"
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé que l’armée de l’air a mené dans la nuit des frappes d’une grande intensité contre des cibles du régime à Téhéran, tout en poursuivant les attaques contre les capacités de lancement de missiles et d’autres objectifs stratégiques à travers l’Iran. Il a affirmé qu’Israël avait "tranché la tête de la pieuvre iranienne" et qu’il s’emploie désormais à en "briser les tentacules". Selon lui, l’offensive conjointe israélo-américaine, dirigée par le président américain Donald Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, est sans précédent par son ampleur et sa précision. Elle vise à détruire les capacités du régime, protéger l’arrière israélien et les forces américaines dans la région, empêcher tout retour de l’Iran vers la production d’armes nucléaires et de missiles en masse, et créer les conditions permettant au peuple iranien de renverser le régime des ayatollahs. Israël Katz a ajouté que l’opération "Rugissement du lion" se poursuivra avec intensité aussi longtemps que nécessaire.
L’ambassade des États-Unis indique ne pas pouvoir organiser l’évacuation des Américains d’Israël
L’ambassade des États-Unis a indiqué qu’elle n’est actuellement pas en mesure d’évacuer ou d’assister directement les ressortissants américains souhaitant quitter Israël, invitant chacun à établir ses propres plans de sécurité. Elle précise que le ministère israélien du Tourisme a mis en place, depuis le 2 mars, des navettes vers le poste-frontière de Taba, accessibles après inscription sur un formulaire dédié, tout en soulignant que le gouvernement américain ne peut ni recommander ni garantir la sécurité de cette option. Les voyageurs désirant rejoindre la Jordanie peuvent également se rendre en navette jusqu’à Eilat puis poursuivre par leurs propres moyens, notamment en taxi, vers le poste-frontière Yitzhak Rabin.
https://x.com/i/web/status/2028721343881994304
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Le Mossad et les forces spéciales israéliennes auraient mené une opération terrestre en Iran hier soir (média saoudien)
La France prévoit d’envoyer des systèmes antimissiles et antidrones à Chypre
La France prévoit d’envoyer des systèmes antimissiles et antidrones à Chypre, selon l’agence de presse chypriote semi-officielle, dans un contexte de tensions régionales accrues. Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a par ailleurs déclaré que la France est prête à défendre ses partenaires si ceux-ci en font la demande, réaffirmant l’engagement de Paris en matière de sécurité et de coopération avec les pays alliés.
Israël Katz confirme l’extension des positions de Tsahal au Liban pour protéger les localités frontalières
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et lui-même ont autorisé Tsahal à progresser et à prendre le contrôle de nouvelles positions dominantes au Liban afin d’empêcher les tirs contre les localités israéliennes frontalières. Selon son communiqué, l’armée poursuit ses frappes intensives contre des cibles du Hezbollah, organisation terroriste qui "paie et paiera le prix" pour les attaques menées contre Israël. Israël Katz a précisé que cette avancée vise notamment à empêcher tout tir en trajectoire directe vers les localités israéliennes et à renforcer la protection des habitants de la Galilée, assurant que la sécurité promise aux communautés du nord sera garantie.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent dans le nord d'Israël
Tsahal lance une manœuvre de défense avancée pour protéger les localités du nord
L’armée israélienne a annoncé le lancement d’une opération de défense avancée en faveur des localités du nord du pays, parallèlement aux activités menées dans le cadre de l’opération "Rugissement du lion". Selon le communiqué, les forces de la 91e division opèrent dans le sud du Liban et tiennent plusieurs positions dans la zone afin de renforcer le dispositif défensif en profondeur. Tsahal indique agir pour créer une couche de sécurité supplémentaire pour les habitants du nord, notamment à travers des frappes étendues contre les infrastructures du Hezbollah, organisation terroriste "qui a choisi de rejoindre le conflit au service de l’Iran et devra en assumer les conséquences". L’armée affirme qu’elle ne permettra aucune atteinte aux civils israéliens et poursuivra ses actions pour assurer leur protection.
Tsahal renforce ses positions à la frontière nord et frappe les capacités de missiles du Hezbollah
L’armée israélienne a indiqué à notre journaliste Matthias Inbar que ses forces opérationnelles déployées au sol prennent position le long de la frontière nord, y compris à l’intérieur du territoire libanais dans la zone du corridor et à proximité immédiate de la ligne frontalière, afin d’assurer la défense et de maintenir une capacité offensive. Parallèlement, Tsahal affirme mener des frappes soutenues contre les capacités balistiques du Hezbollah, organisation terroriste qui disposerait de dizaines de milliers de missiles et aurait reçu, selon l’armée israélienne, plus d’un milliard de dollars de l’Iran pour renforcer son arsenal.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent dans la région de Jérusalem
Washington ordonne le départ de son personnel non essentiel de Jordanie, de Bahreïn et d'Irak
Le département d’État américain a ordonné le départ du personnel gouvernemental non essentiel et de leurs familles de Jordanie et de Bahreïn, après avoir déjà pris une mesure similaire en Irak la veille, dans un contexte de représailles iraniennes aux frappes israélo-américaines. Dans un message publié sur X, le département d’État indique avoir mis à jour ses conseils aux voyageurs pour la Jordanie et Bahreïn afin de refléter cette décision, tandis qu’un avis actualisé concernant l’Irak précise que les employés non indispensables ont reçu l’ordre de quitter le pays pour des raisons de sécurité. Cette décision intervient après que Washington a exhorté ses ressortissants à quitter le Moyen-Orient, en prévision d’une intensification des frappes contre l’Iran.
Cinq roquettes tirées depuis le Liban vers le nord d’Israël, pas de blessés
Cinq roquettes ont été tirées depuis le Liban en direction du nord d’Israël, déclenchant les sirènes d’alerte dans la région du doigt de la Galilée, a indiqué l’armée israélienne. Selon Tsahal, certaines des roquettes ont été interceptées par les systèmes de défense aérienne, tandis que d’autres ont été autorisées à tomber dans des zones inhabitées "conformément au protocole". Aucun blessé n’a été signalé à ce stade.
Donald Trump assure que les stocks de munitions américains n’ont "jamais été aussi élevés"
Le président américain Donald Trump a affirmé que les stocks de munitions des États-Unis n’ont "jamais été aussi élevés ni aussi performants", au lendemain d’un article du Wall Street Journal indiquant que Washington cherchait à détruire rapidement les capacités iraniennes en missiles et drones avant d’épuiser ses intercepteurs. Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a évoqué une "réserve quasiment illimitée" d’armements permettant, selon lui, de mener des guerres "indéfiniment" et avec succès, tout en reconnaissant que, pour les équipements les plus sophistiqués, les États-Unis disposent de "bons stocks" sans être encore "au niveau souhaité". Il a également indiqué que des armes de haute qualité sont entreposées dans des pays partenaires, concluant que les États-Unis sont "prêts à gagner, et largement".
Le CENTCOM affirme avoir détruit des installations de commandement des Gardiens de la révolution iraniens
Le commandement central américain (CENTCOM) a annoncé que les forces américaines ont détruit des installations de commandement et de contrôle des Gardiens de la révolution iraniens, ainsi que des capacités de défense aérienne, des sites de lancement de missiles et de drones et des bases aériennes militaires iraniennes, depuis le début de l’offensive conjointe israélo-américaine lancée samedi. Dans un message publié sur le réseau X, le CENTCOM évoque des opérations soutenues visant à affaiblir les infrastructures militaires iraniennes.
https://x.com/i/web/status/2028690649373987188
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Frappes israéliennes signalées dans la banlieue sud de Beyrouth, des médias du Hezbollah visés
Au moins deux frappes israéliennes ont été signalées dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah soutenu par l’Iran, selon des médias libanais. Des images diffusées par des médias arabes montrent un panache de fumée s’élevant au-dessus d’immeubles après un éclair et une forte explosion. La radio Al-Nour, appartenant au Hezbollah, aurait été ciblée lors de l’attaque, tandis que la chaîne de télévision Al-Manar, également liée à l’organisation terroriste, aurait été visée par Tsahal au cours de la nuit. L’armée israélienne n’a pas commenté dans l’immédiat.
https://x.com/i/web/status/2028688334705312002
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
L’Arabie saoudite annonce l’interception de huit drones près de Riyad
Le ministère saoudien de la Défense a annoncé l’interception et la destruction de huit drones à proximité de la capitale Riyad et de la ville d’Al-Kharj. Dans un message publié sur le réseau X, son porte-parole, le général de division Turki al-Malki, a précisé que ces appareils sans pilote avaient été neutralisés avant d’atteindre leurs cibles, sans donner davantage de détails sur leur origine ou d’éventuels dégâts.
Tsahal mène actuellement des frappes simultanées à Téhéran et à Beyrouth
"L'armée de l'air a lancé une vague de frappes contre le régime terroriste iranien et l'organisation terroriste Hezbollah", a indiqué Tsahal.
Le chef de la diplomatie iranienne accuse les États-Unis d’être entrés en guerre "pour le compte d’Israël"
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a réagi aux déclarations du secrétaire d’État américain Marco Rubio affirmant que les États-Unis ont frappé l’Iran après avoir reçu des renseignements sur de potentielles représailles visant leurs intérêts dans la région à la suite d’une attaque israélienne. Sur le réseau X, le chef de la diplomatie iranienne a accusé Washington d’avoir "choisi d’entrer en guerre pour le compte d’Israël", assurant qu’il n’y avait "aucune menace iranienne" et estimant que le sang américain et iranien versé serait "sur les mains des partisans d’Israël en priorité". Il a également affirmé que le peuple américain "mérite mieux et devrait reprendre le contrôle de son pays".
https://x.com/i/web/status/2028655644455125280
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .