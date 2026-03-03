Israël Katz : "Nous avons coupé la tête de la pieuvre iranienne, l'opération se poursuivra avec toute la force nécessaire"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé que l’armée de l’air a mené dans la nuit des frappes d’une grande intensité contre des cibles du régime à Téhéran, tout en poursuivant les attaques contre les capacités de lancement de missiles et d’autres objectifs stratégiques à travers l’Iran. Il a affirmé qu’Israël avait "tranché la tête de la pieuvre iranienne" et qu’il s’emploie désormais à en "briser les tentacules". Selon lui, l’offensive conjointe israélo-américaine, dirigée par le président américain Donald Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, est sans précédent par son ampleur et sa précision. Elle vise à détruire les capacités du régime, protéger l’arrière israélien et les forces américaines dans la région, empêcher tout retour de l’Iran vers la production d’armes nucléaires et de missiles en masse, et créer les conditions permettant au peuple iranien de renverser le régime des ayatollahs. Israël Katz a ajouté que l’opération "Rugissement du lion" se poursuivra avec intensité aussi longtemps que nécessaire.