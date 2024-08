LIVE BLOG | Un drone tiré depuis la Syrie intercepté dans la région du lac de Tibériade

L'Iran promet une réponse "calculée" à Israël suite à l'élimination de Haniyeh

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré avoir évoqué la riposte prévue par son pays suite à l'élimination du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue italien, Antonio Tajani. "La réaction de l'Iran à l'attaque terroriste israélienne à Téhéran est définitive et sera mesurée et bien calculée", a écrit Araghchi sur la plateforme X. "Nous ne craignons pas l'escalade, mais nous ne la recherchons pas non plus - contrairement à Israël." De son côté, le ministre italien des Affaires étrangères a appelé à la retenue et à une approche constructive "afin de mettre fin au cycle d'actions militaires dans la région, qui risque seulement d'apporter plus de souffrance."