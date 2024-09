LIVE BLOG | Washington met en garde Londres contre l'annulation des licences d'exportation d'armes vers Israël

Ben Gvir affirme qu'il œuvre pour mettre fin aux négociations avec le Hamas

Le ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale a déclaré qu'il travaillait à mettre fin à l'implication d'Israël dans les pourparlers pour un accord de cessez-le-feu et de libération d'otages à Gaza. "Je travaille à mettre fin aux négociations avec le Hamas," a-t-il écrit sur X. "Un pays dont six otages sont froidement assassinés ne négocie pas avec les tueurs, mais met fin aux pourparlers, arrête les transferts de carburant et d'électricité et les écrase jusqu'à ce qu'ils s'effondrent." "La poursuite des négociations ne fait que les inciter à créer de plus en plus de terreur, y compris en Judée et Samarie," a-t-il ajouté.