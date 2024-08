LIVE BLOG | Blinken aurait informé les alliés des États-Unis que l'Iran pourrait attaquer Israël dans les prochaines 24 à 48 heures

Les directeurs de campagne de Trump dans le Michigan : "Il a promis de faire avancer la création d'un État palestinien"

Les directeurs de campagne pour l'élection de l'ancien président américain Donald Trump dans le Michigan, dirigés par l'homme d'affaires américano-libanais Massad Boulos, dont le fils est marié à Tiffany, la plus jeune fille du candidat républicain, ont déclaré que Trump leur avait promis lors d'une réunion privée qu'il ferait avancer la solution à deux États. Dans une interview au New Yorker, ils ont affirmé que Trump leur avait dit qu'il croyait que la seule voie vers la paix au Moyen-Orient était la création d'un État palestinien. Ils ont commenté les déclarations de Trump selon lesquelles le président Joe Biden et le leader démocrate au Sénat Chuck Schumer étaient "devenus palestiniens", expliquant que Trump avait plus tard clarifié à Boulos qu'il "voulait dire Hamas et non Palestiniens".