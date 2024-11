LIVE BLOG | Plus de 200 cibles terroristes du Hamas et Hezbollah détruites en 24h

Plus de 200 cibles terroristes du Hamas et Hezbollah détruites en 24h

Au cours des dernières 24 heures, l'armée de l'air a frappé plus de 200 cibles terroristes appartenant aux organisations terroristes Hamas et Hezbollah, parmi les cibles attaquées : des centres de commandement et de contrôle, des lanceurs et des infrastructures militaires. En coordination avec le Commandement Nord, le lanceur utilisé pour les tirs vers la région du Golfe hier a été détruit et le terroriste qui a effectué les tirs a été éliminé. Au cours des dernières 24 heures, les combattants des divisions 91 et 146 ont poursuivi leurs opérations dans le sud du Liban. Les forces ont éliminé des terroristes, localisé des armes et détruit des bâtiments militaires et des lanceurs.

À Gaza, les forces continuent d'opérer dans le nord, le centre et le sud de la bande. Les équipes de combat des brigades Givati et 401 sous le commandement de la division 162 poursuivent leurs opérations dans la zone de Jabaliya, les forces ont fait des raids sur des bâtiments militaires et ont éliminé des dizaines de terroristes depuis les airs et au sol. Les combattants de la division 252 continuent d'opérer dans le centre de la bande de Gaza.