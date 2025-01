LIVE BLOG | Israël sollicite l'envoyé de Trump au Moyen-Orient pour la libération d'Arbel Yahoud

Smotrich sur la proposition de Trump de transférer des Gazaouis vers d'autres pays : "Je vais œuvrer pour promouvoir cela"

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a réagi à la proposition du président américain Donald Trump de transférer des Gazaouis vers des pays voisins, déclarant : "L'idée de les aider à trouver d'autres endroits est une excellente idée. Après des années de sanctification de la terreur, ils pourront construire une vie nouvelle et meilleure". Selon lui, "seule une réflexion hors des sentiers battus avec de nouvelles solutions apportera une solution de paix et de sécurité". Smotrich a ajouté : "J'agirai auprès du Premier ministre et du cabinet pour qu'un plan opérationnel soit mis en œuvre le plus rapidement possible".