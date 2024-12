LIVE BLOG | Trump rencontre Sarah Netanyahou en Floride

États-Unis, France, Allemagne et Royaume-Uni dans une déclaration commune : "Nous suivons les développements en Syrie"

Les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont publié une déclaration commune sur les récents développements en Syrie, où les rebelles sunnites ont lancé une offensive contre le régime chiite de Bachar al-Assad. "Nous suivons de près les développements et appelons à une désescalade de la part de toutes les parties, ainsi qu'à la protection des civils et des infrastructures pour éviter de nouveaux déplacements et des perturbations de l'accès humanitaire. L'escalade actuelle ne fait que souligner le besoin urgent d'une solution politique au conflit, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU."