Les Houthis saluent la nomination de Mojtaba Khamenei comme guide suprême iranien : un "coup retentissant" porté aux ennemis de l’Iran

Les terroristes houthis du Yémen ont salué la nomination de Mojtaba Khamenei, fils du dirigeant iranien éliminé, au poste de nouveau guide suprême de l’Iran, qualifiant cette décision de "coup retentissant" porté aux ennemis de la République islamique. Dans un communiqué publié sur Telegram, le groupe terroriste a félicité l’Iran, sa direction et son peuple pour la désignation de Mojtaba Khamenei "à ce moment important et décisif", alors que le pays est engagé dans une guerre contre les États-Unis et Israël. Les terroristes houthis ont également affirmé que cette nomination constitue "une nouvelle victoire pour la Révolution islamique et un coup sévère porté aux ennemis de la République islamique et de la nation".