LIVE BLOG | Nouvelle salve de missiles iraniens sur le nord d'Israël
Tsahal a parallèlement lancé dans la nuit de nouvelles vagues de frappes dans le centre de l'Iran et à Beyrouth
Tsahal avertit de frappes imminentes contre le Hezbollah à Beyrouth et appelle à évacuer
L’armée israélienne a averti qu’elle mènerait dans les prochaines heures des frappes aériennes dans la banlieue sud de Beyrouth contre des infrastructures appartenant à l’association Al-Qard al-Hasan, décrite par Israël comme un quasi-système bancaire utilisé par le Hezbollah pour financer ses activités. Dans un message publié par le porte-parole de Tsahal en arabe, le colonel Avichay Adraee, l’armée affirme que cette structure constitue "un élément central du financement de l’organisation terroriste Hezbollah" et qu’elle nuit à l’économie libanaise au profit des intérêts iraniens. Tsahal a de nouveau appelé les habitants des quartiers concernés à évacuer leurs habitations en empruntant les itinéraires d’évacuation déjà diffusés la semaine dernière, lorsque l’armée avait ordonné l’évacuation de plusieurs secteurs majeurs de la banlieue sud de la capitale libanaise, bastion du Hezbollah.
https://x.com/i/web/status/2030898858843083005
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Attaques iraniennes signalées dans plusieurs pays du Golfe
Plusieurs pays du Golfe ont signalé ce matin avoir subi des attaques iraniennes. Le ministère de la Défense du Qatar a indiqué qu’un missile avait visé le pays, tandis qu’en Arabie saoudite les forces de défense ont annoncé avoir détruit deux drones qui ciblaient le vaste champ pétrolier de Shaybah. Aux Émirats arabes unis, un incendie s’est déclaré dans une installation pétrolière de la zone industrielle de Fujairah après une attaque, avant d’être rapidement maîtrisé par les autorités. Par ailleurs, le ministère de la Santé de Bahreïn a déclaré qu’une attaque de drone iranien visant l’île de Sitra avait fait 32 civils blessés, tous citoyens bahreïniens, dont quatre dans un état grave, parmi lesquels des enfants.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le nord d'Israël après des tirs en provenance d'Iran
Tsahal lance une nouvelle vague de frappes dans le centre de l'Iran
L'armée israélienne a lancé tôt ce matin, une nouvelle vague de frappes aériennes dans le centre de l'Iran, a annoncé l'armée. Dans un bref communiqué, l'armée indique qu'elle vise "les infrastructures du régime terroriste iranien".
Tsahal frappe une cible du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth
L’armée israélienne a annoncé avoir frappé une cible du Hezbollah à Beyrouth tôt ce matin, indiquant que davantage de détails seraient communiqués ultérieurement. Selon les informations disponibles, une forte explosion a été entendue à Dahiyeh, banlieue sud de la capitale libanaise, bastion du groupe terroriste Hezbollah, tandis que d’importants panaches de fumée ont été observés s’élevant au-dessus de la zone.
"Mort à Mojtaba" : à Téhéran, des slogans hostiles visent le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei
Des slogans hostiles visant le nouveau guide suprême iranien, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, ont été entendus dans la capitale iranienne peu après sa nomination, révèle une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Dans cette séquence de 17 secondes, filmée de nuit depuis la fenêtre d’un immeuble, des voix de femmes scandent en persan "Mort à Mojtaba", tandis que des chants religieux résonnent au loin.
https://x.com/i/web/status/2030753964388429901
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
La milice chiite irakienne pro-iranienne Kataeb Hezbollah salue la nomination de Mojtaba Khamenei
La milice chiite irakienne pro-iranienne Kataeb Hezbollah a salué la nomination de l’ayatollah Mojtaba Khamenei au poste de guide suprême de l’Iran, estimant qu’il possède "les qualités de leadership et la compétence nécessaires pour assumer les responsabilités de cette grande mission en ces temps critiques". Dans un communiqué, le groupe affirme que ce choix constitue "une preuve supplémentaire de la vigilance du Conseil des sages et de sa profonde clairvoyance face aux défis existentiels auxquels la nation est confrontée dans sa lutte contre l’arrogance mondiale". La milice ajoute que Mojtaba Khamenei est "le meilleur successeur pour le meilleur prédécesseur".
Les Houthis saluent la nomination de Mojtaba Khamenei comme guide suprême iranien : un "coup retentissant" porté aux ennemis de l’Iran
Les terroristes houthis du Yémen ont salué la nomination de Mojtaba Khamenei, fils du dirigeant iranien éliminé, au poste de nouveau guide suprême de l’Iran, qualifiant cette décision de "coup retentissant" porté aux ennemis de la République islamique. Dans un communiqué publié sur Telegram, le groupe terroriste a félicité l’Iran, sa direction et son peuple pour la désignation de Mojtaba Khamenei "à ce moment important et décisif", alors que le pays est engagé dans une guerre contre les États-Unis et Israël. Les terroristes houthis ont également affirmé que cette nomination constitue "une nouvelle victoire pour la Révolution islamique et un coup sévère porté aux ennemis de la République islamique et de la nation".
Le chef du Pentagone affirme que la reddition de l’Iran est inévitable
Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que l’exigence du président américain Donald Trump d’une "reddition inconditionnelle" de l’Iran finira par se produire, que Téhéran l’admette ou non. Selon lui, cette issue interviendra "qu’ils veuillent l’admettre ou non, que leur fierté leur permette de le dire publiquement ou non", estimant que les États-Unis fixeront les conditions de la fin du conflit. Le président américain a récemment affirmé qu’aucun accord avec l’Iran ne serait possible sans une reddition totale du régime, alors que la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran se poursuit et que Washington affirme avoir déjà infligé de lourdes pertes aux capacités militaires iraniennes.
Réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Liban, Israël appelle au désarmement du Hezbollah
Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir cette semaine pour une session d’urgence consacrée à la situation au Liban, à la demande de la France et avec le soutien des États européens membres du Conseil, dont le Royaume-Uni, la Grèce, la Lettonie et le Danemark. Réagissant à cette annonce, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, a déclaré que "de nouvelles discussions au Conseil de sécurité et une visite supplémentaire du secrétaire général de l’ONU au Liban ne changeront pas la réalité sur le terrain". Il a affirmé que le gouvernement libanais devait désarmer le Hezbollah et appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité, ajoutant que si Beyrouth ne le faisait pas, Israël agirait lui-même pour démanteler l’organisation terroriste afin de protéger ses citoyens.
Les États-Unis ordonnent le départ de diplomates non essentiels d’Arabie saoudite
Le département d’État américain a ordonné le départ d’Arabie saoudite des diplomates américains non essentiels ainsi que des membres de familles d’employés du gouvernement américain, en raison de risques pour la sécurité. Cette décision intervient alors que Washington a commencé, il y a une semaine, à retirer du personnel non indispensable de plusieurs pays du Golfe, trois jours après le début de la guerre. Mardi, l’ambassade des États-Unis à Riyad avait déjà autorisé des départs volontaires, le même jour où elle a été frappée par des drones iraniens, provoquant un incendie qui a endommagé les installations de la mission diplomatique.
Salves nocturnes de missiles iraniens vers le centre et le nord d'Israël : une femme modérément blessée à Rishon LeZion
Une femme d’une quarantaine d’années a été modérément blessée à Rishon LeZion après avoir été touchée par des débris provoqués par l’impact d’un projectile lors de la dernière attaque iranienne contre le centre d’Israël. Selon les secours du Magen David Adom, la victime a subi une blessure à la tête après avoir été frappée par des pierres projetées par l’explosion et ne se trouvait apparemment pas dans un abri au moment de l’impact. Le maire de la ville a indiqué à la chaîne N12 que des dégâts importants ont été constatés sur un bâtiment local. Des impacts ont également été signalés dans les villes de Lod et de Modiin Illit.