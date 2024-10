LIVE BLOG | Tsahal a visé près de 230 cibles terroristes au Liban ces dernières 24 heures

Financial Times : "Grave pénurie de missiles intercepteurs en Israël"

Israël fait face à une grave pénurie de missiles intercepteurs alors qu'il renforce ses systèmes de défense aérienne pour se protéger contre les attaques de l'Iran et de ses alliés. C'est ce qu'a rapporté le Financial Times britannique, citant des hauts responsables de l'industrie militaire, d'anciens officiers et des experts. "Le problème de munitions d'Israël est sérieux", a expliqué au journal Dana Stroul, ancienne haute responsable du ministère américain de la Défense chargée du Moyen-Orient. "Si l'Iran riposte à l'attaque israélienne et que le Hezbollah se joint également, les défenses aériennes d'Israël seront mises à rude épreuve", a-t-elle déclaré, ajoutant que même les stocks fournis par les États-Unis ne sont pas infinis. "Les États-Unis ne peuvent pas continuer à approvisionner l'Ukraine et Israël au même rythme", a-t-elle conclu.