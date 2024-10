LIVE BLOG | Tsahal arrête des terroristes en provenance de Jordanie qui se dirigeaient vers la Mer morte

Tsahal : Un commandant d'un complexe du Hezbollah éliminé, l'incursion à Jabalia élargie

Le porte-parole de Tsahal a annoncé qu'un avion de l'armée de l'air a éliminé le terroriste Mohammad Ramal, commandant du complexe Al-Taybeh du Hezbollah dans le sud du Liban. Parallèlement, les forces dans le sud du Liban ont localisé et détruit des lanceurs chargés, et ont trouvé de nombreuses armes, dont des fusils de sniper, beaucoup d'équipements de combat, des lanceurs antichars et des roquettes de type Burkan. Le porte-parole a ajouté que la brigade Givati a rejoint les opérations à Jabalia dans la bande de Gaza, et qu'au cours des dernières 24 heures, des dizaines de terroristes ont été éliminés lors d'affrontements et de frappes aériennes, et des infrastructures terroristes ont été détruites dans la zone.