Des hauts responsables des deux pays devraient poursuivre les pourparlers
L'Irak classe le Hezbollah et les Houthis comme organisations terroristes
Le gouvernement irakien a désigné de nombreux groupes comme organisations terroristes, notamment le Hezbollah libanais et les Houthis au Yémen. Cette désignation implique le gel des fonds de ces groupes.
Un journal lié au Hezbollah fustige les négociations entre le Liban et Israël
Le journal libanais Al-Akhbar, lié au Hezbollah, critique la décision de Beyrouth de s'engager dans des relations diplomatiques avec Israël. "Le gouvernement de la soumission et des erreurs. Washington et Riyad imposent des négociations diplomatiques aux dirigeants."
Les États-Unis viseraient à créer une zone tampon entre le Liban et Israël (média saoudien)
La chaîne saoudienne Al-Hadath rapporte, d'après des sources libanaises, que l'envoyée spéciale adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient, Morgane Ortagus, élabore actuellement une formule visant à créer une zone tampon entre le Liban et Israël.
Les forces de l'armée israélienne ont ouvert le feu au nord de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, selon des sources palestiniennes.
Source à i24NEWS : la prochaine réunion entre Israël et le Liban devrait avoir lieu le 19 décembre
"Il semble que la prochaine réunion entre les hauts responsables israéliens et libanais aura lieu le 19 décembre", a déclaré à i24NEWS une source au fait du dossier.
Le corps restitué hier a Israël identifié comme celui du travailleur thaïlandais Sudthisak Rinthalak
Les autorités israéliennes ont annoncé jeudi que le corps de Sudthisak Rinthalak, ressortissant thaïlandais tué le 7 octobre 2023, avait été formellement identifié après avoir été restitué par des groupes terroristes palestiniens. La famille a été informée par des représentants de l’armée et du ministère des Affaires étrangères.