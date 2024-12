LIVE BLOG | Syrie : l'aviation israélienne détruit le centre de recherche du programme d'armes chimiques d'Assad à Damas

"L'armée de l'air syrienne a été détruite au sol", confirme un ministre israélien

Le ministre israélien de l'Éducation, Yoav Kish, a confirmé que l'armée de l'air syrienne avait été détruite au sol : "Opération 'Moked' (Focus - nom de l'opération israélienne en Syrie par laquelle a débuté la guerre des Six jours en 1967) modèle décembre 2024", a-t-il déclaré. "Une politique importante et correcte du Premier ministre et du Cabinet. Félicitations et bonne chance à l'Armée de l'Air et à l'ensemble du système de sécurité".