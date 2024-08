LIVE BLOG | Tsahal lance une opération à Khan Younès, plus de 30 cibles terroristes visées

Tsahal lance une opération à Khan Younès : "Renseignements sur la présence de terroristes dans la zone"

Les forces de Tsahal sous le commandement de la 98e division ont lancé une offensive à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, suite à des renseignements indiquant la présence de terroristes et d'infrastructures terroristes dans la zone. Selon le porte-parole de Tsahal, "les combattants des brigades 7 et des parachutistes se battent au-dessus et en dessous du sol tout en nettoyant la zone des terroristes, localisant et détruisant des armes et des infrastructures terroristes". Il a également été rapporté que l'armée de l'air et le centre de tir de la division ont frappé plus de 30 cibles terroristes du Hamas dans la ville, et ont éliminé plusieurs terroristes de l'organisation, dont certains engagés dans des tirs de sniper et de mortier contre les forces et le territoire israélien.