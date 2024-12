LIVE BLOG | Accord Israël-Hamas : des négociateurs des deux camps se trouvent au Qatar, selon CNN

Syrie : le processus politique doit inclure tous les groupes ethniques et religieux, prévient l'ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU a publié une déclaration affirmant que le processus politique en Syrie devrait inclure tous les groupes ethniques et religieux et être dirigé par eux, et non par des parties extérieures. Les membres du Conseil ont également souligné dans leur communiqué la nécessité pour la Syrie et ses voisins "d'éviter les actions qui pourraient nuire à la sécurité des uns et des autres". "Le processus politique doit correspondre aux aspirations légitimes de tous les Syriens, les protéger tous et leur permettre de déterminer leur avenir de manière indépendante, démocratique et pacifique", indique encore le communiqué.