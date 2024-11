LIVE BLOG | Tirs depuis le Liban vers Haïfa et les Krayot, deux projectiles interceptés

Israël frappe une centaine de cibles terroristes à Gaza et au Liban

Tsahal a mené une série d'opérations d'envergure au cours des dernières 24 heures, ciblant environ 100 objectifs terroristes à Gaza et au Liban. La brigade Nahal, opérant à Rafah, a saisi des centaines d'armes, dont des mortiers, des missiles RPG et des fusils Kalachnikov. Les forces de la division 162 ont éliminé des dizaines de terroristes à Jabaliya lors de combats rapprochés et de frappes aériennes. Dans le centre de Gaza, la division 252 poursuit ses opérations de démantèlement des infrastructures terroristes. Au Liban, les divisions 36 et 91 ont neutralisé plusieurs combattants et détruit d'importants stocks d'armement. L'aviation israélienne a visé des dépôts d'armes, des positions de tir et des installations militaires.