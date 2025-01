LIVE BLOG | Israël dénonce la réorganisation du Hezbollah avec l'aide de l'Iran

Katz : "Le retour des prisonniers est la mission la plus importante" ; le frère d'un prisonnier s'emporte : "Il est responsable"

Le ministre de la Défense, Israel Katz, a déclaré devant la Commission des affaires étrangères et de la défense, où il devrait présenter le projet de loi sur l'exemption du service militaire, que "dès mon entrée en fonction, j'ai précisé que la libération des prisonniers était la mission la plus importante, et je n'ajouterai rien de plus compte tenu des circonstances actuelles". Danny Elgart, le frère du prisonnier Itzik, a interrompu ses propos en s'exclamant : "Vous ne voulez pas écouter les familles ? Le sang de nos frères est sur ses mains, il est responsable".