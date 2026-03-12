LIVE BLOG | Tirs intensifs nocturnes depuis le Liban et l'Iran, nouvelles vagues de frappes de Tsahal sur Téhéran et Beyrouth
Les sirènes d'alerte ont retenti d'Eilat jusqu'au plateau du Golan
L’Iran menace de cibler les bureaux d’Amazon, Google, Microsoft et Nvidia en Israël et dans le Golfe
L’agence de presse iranienne Tasnim a publié une liste de cibles potentielles de l’Iran qui inclut notamment les bureaux des géants technologiques Amazon, Google, Microsoft et Nvidia situés en Israël et dans plusieurs pays du Golfe. Selon l’agence, ces sites pourraient être visés dans le cadre d’une extension de la guerre régionale vers une "guerre contre les infrastructures". Tasnim affirme que le champ des cibles potentielles de l’Iran s’élargit progressivement, sans toutefois citer de source précise pour étayer cette possible évolution.
Pétrole : le baril de Brent dépasse à nouveau les 100 dollars
Le prix du baril de Brent, référence internationale du pétrole, a de nouveau dépassé les 100 dollars jeudi matin, quelques jours seulement après avoir frôlé les 120 dollars. Les cours ont bondi de plus de 9 % en raison des inquiétudes croissantes sur l’approvisionnement mondial, provoquées par les attaques iraniennes contre des navires commerciaux autour du détroit d’Ormuz. De son côté, le pétrole brut américain de référence a également fortement progressé, atteignant environ 95 dollars le baril.
Le Hezbollah revendique une attaque de missiles contre une base du renseignement militaire près de Tel-Aviv
Le Hezbollah a affirmé avoir tiré des missiles tôt jeudi matin contre la base militaire de Glilot, dans la banlieue de Tel-Aviv, qui abrite notamment le quartier général de l’unité 8200 du renseignement militaire israélien. Dans un communiqué, le groupe terroriste soutenu par l’Iran a indiqué avoir visé cette installation avec une salve de missiles avancés dans le cadre d’une opération majeure annoncée quelques heures plus tôt contre Israël.
Tsahal détruit dix postes de commandement du Hezbollah en l'espace de 30 minutes
L’armée israélienne a annoncé dans la nuit avoir détruit dix postes de commandement du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth ainsi que des dizaines de rampes de lancement de roquettes à travers le Liban lors de frappes menées sur une période d’environ 30 minutes. Selon Tsahal, les cibles comprenaient des lanceurs et des terroristes du Hezbollah qui s’apprêtaient à tirer des roquettes contre Israël, ainsi que des infrastructures situées dans le quartier de Dahiyeh. Ces postes de commandement étaient notamment utilisés par l’unité de renseignement du groupe terroriste et par sa force d’élite Radwan, a précisé l’armée.
Première attaque de drones israéliens rapportée par l'Iran, des membres du Bassidj tués
Plusieurs membres des forces de sécurité iraniennes, dont des volontaires du Bassidj, ont été tués mercredi soir à Téhéran lors d’attaques de drones attribuées à Israël, selon l’agence de presse iranienne Fars. Les drones auraient survolé plusieurs quartiers du nord et du sud de la capitale iranienne, visant des postes de contrôle tenus par ces forces. Il s’agit de la première attaque de drones signalée à Téhéran depuis le début de la guerre. Un journaliste de l’AFP présent dans le nord de la ville a rapporté avoir entendu le bruit d’un drone ainsi que plusieurs explosions, dont une particulièrement puissante, sans qu’il soit encore clair si celles-ci provenaient du système de défense antiaérienne ou de frappes directes.
Responsable israélien : "certaines zones de Beyrouth ressembleront bientôt à Gaza si le gouvernement libanais n'agit pas"
Un haut responsable israélien a averti que certaines zones de Beyrouth contrôlées par le Hezbollah pourraient "ressembler bientôt à Gaza" si le gouvernement libanais n’intervient pas pour mettre fin aux tirs de roquettes du groupe terroriste contre Israël. S’exprimant auprès du Times of Israel, ce responsable a affirmé que l’État libanais devait reprendre le contrôle de son territoire et empêcher le Hezbollah de poursuivre ses attaques, faute de quoi Israël intensifierait ses frappes contre les bastions du groupe terroriste dans la capitale libanaise. Selon lui, la responsabilité d’empêcher une telle escalade incombe désormais aux autorités libanaises.
Le Hezbollah aurait renforcé sa présence à la frontière syrienne
Le journal libanais Nida Al-Watan rapporte que le Hezbollah a concentré un grand nombre de ses hommes le long de la frontière avec la Syrie, par crainte d'une attaque de l'armée syrienne.