LIVE BLOG | Tirs intensifs nocturnes depuis le Liban et l'Iran, nouvelles vagues de frappes de Tsahal sur Téhéran et Beyrouth

L’Iran menace de cibler les bureaux d’Amazon, Google, Microsoft et Nvidia en Israël et dans le Golfe

L’agence de presse iranienne Tasnim a publié une liste de cibles potentielles de l’Iran qui inclut notamment les bureaux des géants technologiques Amazon, Google, Microsoft et Nvidia situés en Israël et dans plusieurs pays du Golfe. Selon l’agence, ces sites pourraient être visés dans le cadre d’une extension de la guerre régionale vers une "guerre contre les infrastructures". Tasnim affirme que le champ des cibles potentielles de l’Iran s’élargit progressivement, sans toutefois citer de source précise pour étayer cette possible évolution.