"Mojtaba Khamenei est une cible prioritaire", affirme le ministre israélien de la Culture et des Sports

Le ministre israélien de la Culture et des Sports, Miki Zohar, a déclaré que le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, est désormais une "cible prioritaire", affirmant qu’il est "condamné à mort". S’exprimant sur la radio publique Kan Reshet Bet, il a également évoqué la guerre contre l’Iran, affirmant qu’Israël inflige chaque jour des dégâts considérables aux forces iraniennes. Selon lui, les Gardiens de la Révolution sont proches d’un point où ils ne disposeront plus que d’armes légères, une situation qu’il a également évoquée pour le Hamas. Zohar a par ailleurs affirmé que le régime iranien s’est déjà effondré et qu’il n’exerce plus réellement le contrôle du pays. Il a enfin assuré qu’Israël ne mettra pas fin à la guerre tant que l’organisation terroriste Hezbollah ne sera pas privée de ses capacités militaires, promettant d’atteindre une situation où Israël ne fera face à aucune menace.