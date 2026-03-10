LIVE BLOG | Tsahal lance une nouvelle vague de frappes à Téhéran
"L'armée israélienne a lancé une série d'attaques contre des cibles du régime terroriste iranien à Téhéran", a indiqué Tsahal
"Mojtaba Khamenei est une cible prioritaire", affirme le ministre israélien de la Culture et des Sports
Le ministre israélien de la Culture et des Sports, Miki Zohar, a déclaré que le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, est désormais une "cible prioritaire", affirmant qu’il est "condamné à mort". S’exprimant sur la radio publique Kan Reshet Bet, il a également évoqué la guerre contre l’Iran, affirmant qu’Israël inflige chaque jour des dégâts considérables aux forces iraniennes. Selon lui, les Gardiens de la Révolution sont proches d’un point où ils ne disposeront plus que d’armes légères, une situation qu’il a également évoquée pour le Hamas. Zohar a par ailleurs affirmé que le régime iranien s’est déjà effondré et qu’il n’exerce plus réellement le contrôle du pays. Il a enfin assuré qu’Israël ne mettra pas fin à la guerre tant que l’organisation terroriste Hezbollah ne sera pas privée de ses capacités militaires, promettant d’atteindre une situation où Israël ne fera face à aucune menace.
Gaza : Tsahal élimine trois terroristes dans un tunnel à Rafah
L’armée israélienne a annoncé que des soldats de l’équipe de combat de la brigade Golani ont éliminé trois terroristes dans une infrastructure souterraine à l’est de Rafah, dans la bande de Gaza. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts visant à nettoyer la zone des tunnels et des infrastructures terroristes. Les terroristes ont été neutralisés lors de fouilles menées lundi dans ce réseau souterrain. L’armée israélienne précise que les forces du commandement sud poursuivront leurs opérations pour éliminer les terroristes présents dans ces tunnels, resteront déployées conformément aux accords en vigueur et continueront d’agir afin d’écarter toute menace immédiate.
Sud-Liban : Tsahal cible la force Radwan du Hezbollah et des dépôts d’armes
L’armée israélienne a annoncé poursuivre ses opérations dans le sud du Liban afin de démanteler les infrastructures de l’organisation terroriste Hezbollah dans le cadre de la défense avancée de la frontière nord. Selon Tsahal, des soldats de la brigade 769 ont identifié lundi une cellule de terroristes du Hezbollah qui a été rapidement frappée et éliminée par l’armée de l’air. Les troupes ont également découvert de nombreuses armes et du matériel de propagande appartenant à l’organisation. Par ailleurs, des suspects considérés comme une menace pour les forces israéliennes ont été repérés puis éliminés lors d’une autre frappe aérienne. Dans le même temps, des forces de la division 36 ont mené des raids ciblés dans la région, au cours desquels des terroristes entrés dans un bâtiment proche des soldats ont été tués par un tir de char. L’armée israélienne indique également avoir frappé un bâtiment où se trouvaient des commandants de l’unité d’élite Radwan ainsi qu’un dépôt d’armes du Hezbollah. Tsahal affirme poursuivre ses opérations afin d’empêcher le renforcement et la reconstruction des capacités militaires du groupe.
Tsahal frappe un village du Sud-Liban d’où le Hezbollah avait tiré des roquettes
L’armée israélienne a annoncé avoir frappé durant la nuit des quartiers généraux et des infrastructures de l’organisation terroriste Hezbollah dans le village d’Ansar, dans le sud du Liban, d’où des roquettes avaient été tirées la veille vers Israël. Selon Tsahal, l’opération a été menée en réponse à ces tirs. Quelques heures après les lancements de roquettes, le porte-parole de l’armée en arabe avait appelé les habitants du village à évacuer la zone pour leur sécurité. L’armée israélienne accuse le Hezbollah d’implanter ses infrastructures militaires au cœur de zones civiles et de tirer depuis ces secteurs, affirmant que cette pratique met en danger les habitants du Liban. Tsahal affirme qu’elle continuera d’agir contre l’organisation terroriste Hezbollah, qu’elle accuse d’opérer au service de l’Iran et de menacer les civils israéliens.
https://x.com/i/web/status/2031286819090755869
Joshua Zarka : "Nous sommes en avance sur les objectifs de guerre"
Israël est en avance sur le calendrier fixé pour atteindre ses objectifs de guerre contre l’Iran, a affirmé l’ambassadeur d’Israël en France, Joshua Zarka. Dans une interview accordée à BFMTV, il a indiqué que ces objectifs incluent notamment l’affaiblissement du régime iranien afin que le peuple iranien puisse reprendre le contrôle de son destin. Évoquant la situation au Liban, le diplomate a également souligné que le gouvernement libanais n’était toujours pas parvenu à désarmer le Hezbollah, ajoutant qu’il n’avait connaissance d’aucune décision israélienne visant à engager des négociations pour mettre fin au conflit avec le groupe terroriste.
Un missile iranien intercepté, aucune victime signalée
Aucune blessure ni impact direct n’ont été signalés après la dernière attaque de missile balistique lancée depuis l’Iran contre Israël, la première en dix heures. Selon les premières évaluations de l’armée israélienne, le projectile a été intercepté par les systèmes de défense aérienne. Des sirènes d’alerte ont retenti dans de nombreuses zones du centre d’Israël, à Jérusalem ainsi que dans une partie du sud du pays, poussant des millions d’habitants à se réfugier dans des abris.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans de nombreuses régions d'Israël après des tirs en provenance d'Iran
Liban : Tsahal appelle les civils à évacuer des zones à Tyr et Sidon avant des frappes contre le Hezbollah
L’armée israélienne a appelé les civils à évacuer certains bâtiments dans les villes côtières libanaises de Tyr et de Sidon avant des frappes prévues contre des infrastructures de l’organisation terroriste Hezbollah. Dans un message diffusé par le porte-parole de Tsahal en arabe, le colonel Avichay Adraee, l’armée a indiqué qu’elle frapperait prochainement des installations militaires appartenant au Hezbollah. Les habitants présents à proximité ont été appelés à s’éloigner d’au moins 300 mètres des bâtiments concernés afin d’assurer leur sécurité.
https://x.com/i/web/status/2031270213182734734
Washington aurait demandé au président du Parlement libanais de prendre ses distances avec le Hezbollah
Le journal libanais Nidaa al-Watan affirme que les États-Unis ont transmis un message au président du Parlement libanais, Nabih Berri, avant la réunion du gouvernement du 2 mars, lui demandant de "s’éloigner et de se détacher du Hezbollah". Selon ce média, Berri aurait pris en compte ce message et agi en conséquence, comme en témoigne le vote de ses ministres en faveur de la décision gouvernementale visant à interdire les activités militaires et sécuritaires de l’organisation terroriste et à l’obliger à remettre ses armes. Bien que Berri soit issu du courant chiite et ait longtemps été considéré comme un allié du Hezbollah, cette évolution marquerait un changement notable dans sa position politique.
Nord de Gaza : Tsahal élimine trois terroristes ayant franchi la ligne de cessez-le-feu qui représentaient une menace
L’armée israélienne a annoncé avoir éliminé trois terroristes qui avaient franchi la ligne de cessez-le-feu dans le nord de la bande de Gaza. Selon Tsahal, dans un premier incident, quatre terroristes ont traversé la "ligne jaune" et se sont approchés de réservistes de la 205e brigade blindée de réserve, d’une manière jugée comme une menace immédiate. Dans un autre incident, un terroriste a également franchi cette ligne et s’est rapproché de forces de la brigade nord de la division de Gaza. Après leur identification, les soldats ont ouvert le feu et "éliminé trois des terroristes afin d’écarter la menace", indique l’armée.
L’Iran affirme avoir visé une base américaine au Kurdistan irakien
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé avoir ciblé une base militaire américaine dans la région autonome du Kurdistan irakien. Dans un communiqué publié sur leur chaîne Telegram, ils affirment que le quartier général de l’armée américaine situé sur la base aérienne d’Al-Harir a été visé par cinq missiles.
Tsahal appelle de nouveau les civils à évacuer le sud du Liban avant des frappes contre le Hezbollah
L’armée israélienne a renouvelé son appel aux civils vivant dans le sud du Liban à évacuer la zone en raison des combats en cours contre l’organisation terroriste Hezbollah. Dans un message diffusé par le porte-parole de Tsahal en arabe, le colonel Avichay Adraee, l’armée affirme que les activités terroristes du Hezbollah l’obligent à mener des opérations militaires intensives dans la région. Il a précisé que des frappes aériennes sont prévues et a exhorté les habitants à quitter immédiatement leurs domiciles pour se diriger vers le nord du fleuve Litani afin d’assurer leur sécurité.
https://x.com/i/web/status/2031253897772171384
L’Iran poursuivra ses frappes de missiles "aussi longtemps que nécessaire", affirme son ministre des Affaires étrangères
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l’Iran était prêt à poursuivre ses attaques de missiles "aussi longtemps que nécessaire", rejetant l’idée d’une fin imminente du conflit évoquée par le président américain Donald Trump. Dans une interview accordée à la chaîne américaine PBS, il a affirmé que "les tirs continuent" et que l’Iran est prêt à poursuivre ses frappes aussi longtemps qu’il le faudra. Araghchi a également exclu toute reprise des négociations avec Washington, affirmant que les discussions avec les États-Unis ne sont "plus à l’ordre du jour", évoquant une "expérience très amère" après des attaques américaines intervenues selon lui à la suite de négociations infructueuses. Il a enfin accusé les États-Unis et Israël d’avoir échoué à provoquer un changement de régime en Iran au début de la guerre et d’être désormais "sans objectif".
Un général iranien promet une vengeance implacable contre les "ennemis"
Le commandant de la base Khatam al-Anbiya, quartier général chargé de coordonner les opérations conjointes des forces armées iraniennes, le général Ali Abdollahi, a déclaré que la volonté de l’Iran de se venger de ses ennemis s’est durcie. Selon lui, "la volonté de la direction, du peuple et des forces armées de se venger des ennemis criminels est devenue plus ferme qu’auparavant". Il a ajouté que la situation actuelle est différente du passé, affirmant que les États-Unis et Israël ne peuvent plus "commencer une guerre quand ils le veulent et la terminer quand ils le veulent". La base Khatam al-Anbiya est responsable de la planification et de la coordination des opérations militaires de l’ensemble des forces armées iraniennes, notamment entre les Gardiens de la Révolution et l’armée régulière en période de guerre.
Les Émirats arabes unis interceptent une attaque de missiles et de drones iraniens
Les Émirats arabes unis ont annoncé que leurs systèmes de défense aérienne ont intercepté une attaque de missiles et de drones lancée depuis l’Iran. Dans un message publié sur le réseau social X, le ministère émirati de la Défense a indiqué que "les défenses aériennes des Émirats arabes unis répondent actuellement à des menaces entrantes de missiles et de drones en provenance d’Iran".
La Syrie accuse le Hezbollah d’avoir tiré des obus sur son territoire
La Syrie a accusé le Hezbollah d’avoir tiré des obus d’artillerie depuis le Liban vers son territoire dans la nuit de lundi à mardi, a rapporté l’agence de presse officielle SANA. Des responsables de l’armée syrienne affirment que les projectiles sont tombés près de la ville de Serghaya, à l’ouest de Damas, visant des positions de l’armée syrienne, tandis que des renforts du Hezbollah auraient été observés à la frontière syro-libanaise. Dans un communiqué, l’armée syrienne a averti qu’elle "ne tolérera aucune agression visant la Syrie". Le Hezbollah avait soutenu militairement l’ancien président syrien Bachar al-Assad, renversé en décembre 2024. Ses routes d’approvisionnement via la Syrie ont depuis été coupées.
Donald Trump menace l’Iran d’une riposte dévastatrice en cas de blocage du détroit d’Ormuz
Le président américain Donald Trump a menacé l’Iran d’une riposte militaire d’une ampleur sans précédent si Téhéran venait à bloquer le flux de pétrole dans le détroit d’Ormuz. Dans un message publié sur Truth Social, il a affirmé que si l’Iran interrompait la circulation pétrolière dans ce passage stratégique, les États-Unis frapperaient "vingt fois plus durement" que lors des attaques précédentes. Trump a également averti que Washington pourrait détruire des cibles qui rendraient "pratiquement impossible" la reconstruction de l’Iran en tant que nation, promettant "mort, feu et fureur". Il a toutefois ajouté espérer que ce scénario ne se produise pas, estimant que cette menace constitue "un cadeau des États-Unis à la Chine et à tous les pays qui utilisent fortement le détroit d’Ormuz".
Les Gardiens de la Révolution répondent à Trump et affirment que l’Iran décidera de la fin de la guerre
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré qu’ils "détermineront la fin de la guerre" au Moyen-Orient, en réponse à une déclaration du président américain Donald Trump affirmant que le conflit prendrait fin "bientôt". Dans un communiqué, le CGRI affirme que "ce sont nos forces armées qui décideront de la fin de la guerre" et que "les forces américaines ne mettront pas fin au conflit". Ils ont également averti que Téhéran ne permettra pas "qu’un seul litre de pétrole" soit exporté depuis la région si les attaques américaines et israéliennes se poursuivent.
Pezeshkian s’entretient avec Erdogan après l’interception d’un missile iranien en Turquie
Le président iranien Massoud Pezeshkian s’est entretenu lundi par téléphone avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan après l’interception d’un missile iranien dans l’espace aérien turc. Selon un communiqué iranien, Pezeshkian a affirmé que "la République islamique d’Iran a toujours déclaré être prête à réduire les tensions dans la région, à condition que l’espace aérien, le sol et les eaux de ses voisins ne soient pas utilisés pour attaquer le peuple iranien". Il s’agit du deuxième missile tiré depuis l’Iran à être abattu dans l’espace aérien de la Turquie en l’espace de cinq jours.