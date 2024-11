LIVE BLOG | Tsahal intercepte dans la nuit deux drones lancés depuis l'est

L'Égypte estime que le changement politique aux États-Unis fera avancer les négociations"

Le journal qatari "Al-Arabi Al-Jadid" rapporte que les hauts responsables égyptiens "comptent sur Trump pour faire pression sur Israël afin de parvenir à un accord pour arrêter la guerre à Gaza, et croient que le changement politique aux États-Unis conduira à des progrès dans les négociations concernant Gaza et l'après-guerre". Selon le rapport, Le Caire tente "d'abord d'obtenir un accord entre le Fatah et le Hamas concernant l'avenir de la bande de Gaza, la gestion du territoire et la situation sécuritaire" et attend une réponse des deux parties dans les prochains jours.