LIVE BLOG | L'Arabie saoudite dénonce le soutien de Ben Gvir à la création d'une synagogue sur le Mont du Temple

Le chef d'état-major américain : "Le risque de guerre régionale a diminué, mais dépend de la réaction de l'Iran"

Le général Charles Brown, chef d'état-major interarmées américain, a déclaré après sa visite en Israël que le risque de guerre régionale a légèrement diminué suite aux échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah. Cependant, il souligne que l'Iran reste une menace significative. Dans une interview à Reuters, Brown a précisé : "Il y avait deux événements que nous savions imminents. Le premier s'est déjà produit, et maintenant tout dépend du déroulement du second. La réaction de l'Iran dictera la réponse d'Israël - et cela déterminera l'éventualité d'un conflit plus large. Ils cherchent à réagir de manière à envoyer un message, sans pour autant viser une escalade."