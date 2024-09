LIVE BLOG | Le missile tiré sur le centre d'Israël serait une réponse à l'élimination d'un chef du Hezbollah

Netanyahou rencontre à New York les Premiers ministres de Serbie et des Pays-Bas

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré à New York le président serbe Aleksandar Vučić. "La question des otages est très importante pour nous. Nous prions pour les voir libres le plus tôt possible", a déclaré Vučić. Netanyahou lui a répondu : "J'apprécie que vous ayez élargi le soutien de votre gouvernement sur cette question. Tous les pays civilisés doivent rester unis." Plus tard, le Premier ministre a également rencontré le Premier ministre néerlandais Dick Schouf et l'a remercié pour le soutien de son pays à Israël. "Le Premier ministre a souligné lors de la réunion que la guerre d'Israël contre l'axe du mal de l'Iran est essentielle non seulement pour assurer son avenir, mais aussi pour l'avenir de tout l'Occident", a déclaré le bureau de Netanyahou.