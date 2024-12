LIVE BLOG | Tsahal demande aux Libanais de ne pas se rendre dans des dizaines de localités du Sud-Liban

Elbit fournira à Tsahal des drones avancés pour la collecte de renseignements et les frappes

Le ministère israélien de la Défense a annoncé l'achat de drones avancés et de systèmes autonomes pour environ 150 millions de shekels (environ 39 millions d'euros) auprès de Elbit Systems. Les nouveaux systèmes ont été développés conjointement par Tsahal et Elbit. Ils incluent des capacités avancées et sont conçus pour diverses tâches, notamment la collecte de renseignements précis et la réalisation d’attaques ciblées. L'entreprise fournira également des solutions de communication sécurisées pour les systèmes sans pilote.