LIVE BLOG | 20 roquettes tirées sur Nahariya et sa région, nouvelles frappes de Tsahal sur Beyrouth

Les États-Unis condamnent l'assassinat du rabbin Kogman aux Émirats : "Un crime choquant"

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, s'est exprimé sur l'assassinat du rabbin Tzvi Kogman aux Émirats arabes unis : "Nous condamnons fermement le meurtre du rabbin Kogman et nos prières accompagnent sa famille, la communauté Habad-Loubavitch, l'ensemble de la communauté juive et tous ceux qui pleurent sa perte. C'est un crime choquant contre tous ceux qui soutiennent la paix, la tolérance et la coexistence. C'est aussi une attaque contre les Émirats arabes unis et leur position contre l'extrémisme violent sous toutes ses formes." Kirby a ajouté : "Les États-Unis travaillent en étroite coordination avec les autorités israéliennes et émiraties, et nous avons proposé tous les types d'assistance appropriés. Nous saluons les efforts des autorités émiraties qui ont agi rapidement pour arrêter les suspects."