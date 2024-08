LIVE BLOG | Tsahal a frappé des milliers de lance-roquettes du Hezbollah dont certains visaient le centre du pays

Tsahal : Plus de 40 zones de lancement attaquées dans le sud du Liban

Le porte-parole de Tsahal a annoncé qu'environ 100 avions de combat de l'armée de l'air, sous la direction du Commandement Nord et du Département du renseignement, ont attaqué et détruit des milliers de sites de lancement du Hezbollah situés et cachés dans le sud du Liban - la plupart étant orientés vers le nord du pays et certains vers le centre. Il a également été rapporté que plus de 40 zones de lancement ont été attaquées.