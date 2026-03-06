Les ordres d'évacuation massive au Liban pourraient violer le droit international, selon le commissaire aux droits de l’homme de l'ONU

Le haut-commissaire aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies, Volker Türk, a exprimé de vives préoccupations concernant les ordres d’évacuation massifs émis par Tsahal dans le sud du Liban et dans la banlieue sud de Beyrouth. Selon lui, ces directives, qui concernent des centaines de milliers de civils, soulèvent de sérieuses questions au regard du droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne les risques de déplacements forcés de population. Israël a récemment appelé les habitants du sud du Liban à se déplacer au nord du fleuve Litani et ordonné l’évacuation totale de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah.