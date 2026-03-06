LIVE BLOG | Tsahal lance une nouvelle vague de frappes contre le Hezbollah à Beyrouth
Tsahal vise les infrastructures du Hezbollah dans le quartier de Dahiyeh, à Beyrouth, bastion de l'organisation terroriste
L'Azerbaïdjan retire ses diplomates d'Iran après l'attaque de drone sur son territoire
L'Azerbaïdjan retire ses diplomates d'Iran, ferme son ambassade à Téhéran et son consulat à Tabriz, et place ses forces armées en état d'alerte maximale, à la suite de l'attaque par drone menée par l'Iran sur son territoire, a déclaré le ministre des Affaires étrangères azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov.
Les ordres d'évacuation massive au Liban pourraient violer le droit international, selon le commissaire aux droits de l’homme de l'ONU
Le haut-commissaire aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies, Volker Türk, a exprimé de vives préoccupations concernant les ordres d’évacuation massifs émis par Tsahal dans le sud du Liban et dans la banlieue sud de Beyrouth. Selon lui, ces directives, qui concernent des centaines de milliers de civils, soulèvent de sérieuses questions au regard du droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne les risques de déplacements forcés de population. Israël a récemment appelé les habitants du sud du Liban à se déplacer au nord du fleuve Litani et ordonné l’évacuation totale de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans plusieurs régions d'Israël après des tirs en provenance d'Iran
Il s'agit des premières alertes après onze heures d'accalmie
L’Iran reporte la désignation d’un successeur à Ali Khamenei pour "raisons de sécurité"
L’Iran aurait reporté l’annonce du successeur de l’ancien guide suprême Ali Khamenei, éliminé récemment, en raison de préoccupations sécuritaires liées aux menaces évoquées par les États-Unis et Israël, selon des responsables iraniens cités par le New York Times. Parmi les principaux candidats figure son fils, Mojtaba Khamenei, âgé de 56 ans. Toutefois, sa possible nomination aurait suscité des inquiétudes croissantes après que son nom a circulé dans les médias comme favori pour succéder à son père. Selon les sources, les États-Unis auraient laissé entendre qu’un tel choix ne serait pas acceptable et que le futur dirigeant pourrait également devenir une cible.
Tsahal : plus de 500 cibles frappées au Liban depuis l’entrée du Hezbollah dans le conflit
L’Armée israélienne a indiqué avoir frappé plus de 500 cibles au Liban depuis que le groupe terroriste Hezbollah est entré dans le conflit lundi. Selon l’armée, les frappes ont visé notamment des commandants du Hezbollah, des membres de son unité d’élite Force Radwan, des rampes de lancement de roquettes, des centres de commandement et des dépôts d’armes, ainsi que des infrastructures appartenant à d’autres groupes terroristes. Dans le sud du Liban, l’armée estime qu’environ 420 000 civils ont quitté leurs habitations après l’ordre d’évacuation donné par Israël vers le nord du fleuve Litani. Des dizaines de milliers d’autres habitants ont également évacué la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, à la suite d’un ordre similaire émis par l’armée israélienne.
Tsahal détruit six lanceurs de missiles iraniens quelques minutes avant qu'ils ne tirent en direction d’Israël
L’armée israélienne a annoncé que son aviation avait détruit six lanceurs de missiles balistiques iraniens quelques minutes avant leur tir en direction d’Israël lors d’opérations menées dans la nuit de mercredi. Selon le communiqué militaire, les appareils de l’armée de l’air ont également neutralisé trois systèmes avancés de défense aérienne iraniens. L’armée affirme que ces frappes s’inscrivent dans l’effort mené depuis le début de l’opération "Rugissement du Lion" visant à affaiblir de manière systématique les capacités de tir et de défense du régime iranien afin d’empêcher des attaques contre le territoire israélien.
https://x.com/i/web/status/2029811316513292392
Etihad Airways reprend des vols limités, notamment vers Tel-Aviv
La compagnie aérienne Etihad Airways, basée à Abu Dhabi, a annoncé la reprise d’un programme limité de vols internationaux depuis son hub des Émirats arabes unis, malgré les tensions régionales et la menace persistante de tirs de missiles iraniens. La compagnie précise que ces opérations réduites seront assurées jusqu’au 19 mars et desserviront environ 70 destinations majeures à travers le monde, dont Tel-Aviv, Londres, Paris, Francfort, New York, Toronto et Delhi.
Tsahal annonce avoir mené dans la nuit sa 26e vague de frappes contre le Hezbollah à Beyrouth
L’Armée israélienne a annoncé avoir mené dans la nuit une vaste vague de frappes à Beyrouth contre des infrastructures du Hezbollah, la 26e depuis l'entrée en guerre du groupe terroriste. Selon le communiqué militaire, l’opération a visé notamment le quartier de Dahiyeh, où ont été touchés des centres de commandement ainsi que dix immeubles de grande hauteur abritant des installations militaires. L’une des frappes a ciblé le quartier général du conseil exécutif du Hezbollah, tandis qu’un entrepôt contenant des drones utilisés pour des attaques contre Israël a également été détruit. L’armée israélienne affirme avoir pris des mesures pour réduire les risques pour les civils, notamment en émettant des avertissements préalables et en utilisant des munitions de précision, et assure qu’elle poursuivra ses opérations contre le groupe terroriste soutenu par le régime iranien afin d’empêcher toute attaque contre les civils israéliens.
https://x.com/i/web/status/2029799831024119963
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent dans le Golan
L'Iran affirme avoir lancé dans la nuit une attaque combinée de missiles et de drones sur Tel-Aviv, aucune alerte émise
Les Corps des Gardiens de la révolution islamique ont affirmé avoir lancé une salve de missiles en direction de Tel-Aviv dans le cadre d’une attaque combinée de missiles et de drones visant des sites "au cœur de la ville", selon un communiqué relayé par l’agence officielle iranienne Agence de la République islamique d’Iran. Malgré cette revendication, Tsahal n’a émis aucune alerte et n'a signalé aucune attaque.
Le Qatar affirme avoir déjoué une attaque de drone contre une base américaine
Le ministère de la Défense du Qatar a annoncé avoir déjoué une attaque de drone visant la base aérienne d’Al Udeid, la plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient. Selon les autorités qataries, le drone a été neutralisé avant d’atteindre la base.
Bahreïn : l'Iran vise un hôtel et deux immeubles résidentiels, dégâts matériels mais pas de blessés
Les autorités de Bahreïn ont affirmé que l’Iran avait visé un hôtel et deux immeubles résidentiels dans la capitale Manama. Dans un message publié sur X, le ministère bahreïni de l’Intérieur a dénoncé une "agression iranienne", précisant que l’attaque a provoqué des dégâts matériels mais n’a fait aucune victime.
L’Arabie saoudite annonce avoir intercepté dans la nuit trois missiles balistiques visant une base aérienne
L’Arabie saoudite a annoncé avoir intercepté et détruit trois missiles balistiques tirés en direction de la base aérienne Prince Sultan, alors que l’Iran intensifie ses attaques dans la région du Golfe. Dans un message publié sur X, le ministère saoudien de la Défense a indiqué que les projectiles avaient été neutralisés avant d’atteindre leur cible.
Les États-Unis affirment ne pas élargir leurs objectifs militaires en Iran
Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a assuré que les États-Unis n’élargissent pas leurs objectifs militaires en Iran, malgré les déclarations du président Donald Trump évoquant l’implication de Washington dans le choix du futur dirigeant iranien. Selon le chef du Pentagone, la campagne militaire baptisée "Operation Epic Fury" vise exclusivement à détruire les missiles offensifs iraniens, leurs capacités de production ainsi que la marine iranienne, tout en empêchant Téhéran d’obtenir l’arme nucléaire. "Il n’y a pas d’expansion de nos objectifs, nous savons exactement ce que nous cherchons à accomplir", a-t-il déclaré, ajoutant toutefois que Trump "a énormément son mot à dire sur celui qui dirigera l’Iran" compte tenu de l’opération militaire en cours.
Les États-Unis "ne font que commencer à se battre" contre l’Iran, affirme Pete Hegseth
Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré depuis le quartier général du Commandement central américain (CENTCOM) que les États-Unis "ne font que commencer à se battre" contre l’Iran et contrôlent entièrement le rythme et le calendrier des opérations militaires. Selon lui, Washington poursuivra les frappes "aussi longtemps qu’il le faudra" pour atteindre ses objectifs, sous la direction du commandement sur le terrain. Hegseth a assuré que les stocks d’armement américains sont pleins et que la détermination américaine est "inébranlable", avertissant que Téhéran commet une grave erreur s’il pense que les États-Unis ne pourront pas soutenir l’effort militaire. Il a également indiqué que le conflit pourrait durer jusqu’à huit semaines, la durée la plus longue évoquée jusqu’à présent par l’administration de Donald Trump.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent en Galilée occidentale
Tsahal lance dans la nuit une nouvelle vague de frappes d'envergure contre le régime iranien
Dans un communiqué publié dans la nuit, l'armée israélienne a annoncé avoir lancé une "vaste vague" de frappes à Téhéran contre "les infrastructures du régime terroriste iranien". La télévision d'État iranienne a quant à elle fait état d'explosions dans plusieurs quartiers de la ville.