LIVE BLOG | Tsahal confirme avoir ciblé hier des responsables iraniens dans un hôtel de Beyrouth
Selon Tsahal, cinq responsables iraniens, impliqués dans le renseignement et les finances et chargés du recrutement au Liban et parmi les Palestiniens, se trouvaient sur place au moment de l’attaque
La distribution de carburant à Téhéran temporairement suspendue après les frappes sur des dépôts pétroliers
Un haut responsable iranien a déclaré à l'agence de presse iranienne IRNA que la distribution de carburant à Téhéran avait été temporairement suspendue après l'attaque des dépôts pétroliers dans la capitale.
Tsahal confirme avoir ciblé hier des responsables iraniens dans un hôtel de Beyrouth
L’armée israélienne a confirmé avoir mené hier une frappe ciblée contre une chambre de l’hôtel Ramada à Beyrouth, visant des membres de la Force Qods des Gardiens de la révolution iranienne. Selon Tsahal, cinq responsables iraniens, impliqués dans le renseignement et les finances et chargés du recrutement au Liban et parmi les Palestiniens, se trouvaient sur place au moment de l’attaque. L’armée israélienne indique encore vérifier les résultats précis de cette tentative d’élimination, bien que des informations en provenance du Liban fassent état de morts et de blessés. Tsahal a également souligné avoir appelé ce week-end les citoyens iraniens à quitter immédiatement le Liban et a affirmé qu’environ 200 terroristes ont été éliminés dans le pays depuis l’entrée du Hezbollah dans le conflit.
https://x.com/i/web/status/2030565633054716334
Un responsable iranien affirme que le successeur d'Ali Khamenei a été choisi
Un membre du "Conseil des sages" de la direction iranienne a affirmé que "la personne la plus appropriée" pour succéder au guide suprême avait été choisie, tout en indiquant qu’il était actuellement impossible de tenir une réunion officielle en raison des circonstances. Parallèlement, des médias iraniens ont fait état de détonations entendues dans la capitale, Téhéran. Selon la chaîne Al-Araby, l’armée israélienne menacerait de frapper le Conseil des experts alors que celui-ci se réunit dans la ville de Qom.
Plusieurs maisons endommagées par une attaque de drones en Galilée occidentale
Plusieurs habitations ont été endommagées dans un kibboutz du conseil régional de Mateh Asher, en Galilée occidentale, à la suite d’une attaque de drones, a annoncé le chef du conseil régional, Moshe Davidovitch. Dans un communiqué, il a souligné que l’absence de blessés est due au respect des consignes du Commandement du front intérieur. Selon lui, les habitants ont immédiatement rejoint les abris dès le déclenchement des sirènes, ce qui a permis d’éviter des victimes. "Cet événement prouve une fois de plus que les directives de sécurité sauvent des vies", a-t-il déclaré.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent dans le nord d'Israël
Sud-Liban : Tsahal appelle à l’évacuation de plusieurs villages avant des frappes contre le Hezbollah
Le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a appelé les habitants de plusieurs localités du Sud-Liban à évacuer immédiatement leurs maisons en raison d’opérations imminentes contre le Hezbollah. Dans un message adressé aux résidents des villages d’Arnoun, Yohmor, Zoutar al-Charqiya et Zoutar al-Gharbiya, Tsahal affirme que les activités du Hezbollah obligent l’armée à agir "avec force". L’armée israélienne assure ne pas viser les civils, mais avertit que toute personne se trouvant à proximité de membres du groupe terroriste, de ses infrastructures ou de ses moyens de combat s’expose à un danger. Les habitants sont appelés à se diriger vers le nord de Nabatieh pour leur sécurité, les habitations utilisées à des fins militaires par le Hezbollah terroriste pouvant être prises pour cible.
https://x.com/i/web/status/2030529411208892858
Des débris d'interception de missile iranien chutent dans le centre d'Israël sans faire de blessés
Tsahal frappe des avions de combat F-14 iraniens sur l’aéroport d’Ispahan
L’armée israélienne a annoncé avoir mené une vaste frappe aérienne contre des infrastructures militaires iraniennes à l’aéroport d’Ispahan. Selon un communiqué du porte-parole de Tsahal, des avions de chasse ont visé des complexes où étaient stockés des appareils F-14 appartenant au régime iranien, dans une opération menée sous la direction du renseignement militaire. Des systèmes de détection et de défense aérienne qui menaçaient les avions israéliens ont également été ciblés. Cette frappe intervient après la destruction, deux jours plus tôt, de 16 avions utilisés par la Force Qods sur l’aéroport de Mehrabad à Téhéran, dans le cadre des efforts d’Israël pour renforcer sa supériorité aérienne dans le ciel iranien. Tsahal a affirmé qu’il poursuivra ses opérations pour frapper l’ensemble des capacités militaires du régime iranien et étendre sa supériorité aérienne à travers l’Iran.
"Si nous sommes attaqués par un pays, nous riposterons", assure le président iranien
"Nous sommes unis dans la fraternité avec nos voisins, mais si nous sommes attaqués par un pays, nous riposterons", a déclaré le président iranien Massoud Pezeshkian. "L'Iran n'a pas cédé et ne cédera pas à l'injustice, et nous espérons que le peuple sera uni", a-t-il ajouté.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le centre d'Israël après des tirs en provenance d'Iran
L’Iran affirme pouvoir soutenir une guerre intense pendant six mois contre les États-Unis et Israël
Les Gardiens de la Révolution iraniens (CGRI) ont affirmé être capables de mener une guerre intense contre les États-Unis et Israël pendant au moins six mois. Dans un communiqué relayé par l’agence de presse iranienne Fars, le porte-parole du CGRI, Ali Mohammad Naini, a déclaré que "les forces armées de la République islamique d’Iran sont capables de poursuivre au moins six mois de guerre intense au rythme actuel des opérations". Les Gardiens de la Révolution ont également affirmé avoir visé "plus de 200" sites liés à des bases et installations américaines et israéliennes dans la région.
Frappe nocturne de Tsahal contre des commandants de la Force Qods iranienne à Beyrouth
L'armée israélienne a frappé dans la nuit des commandants importants de la brigade libanaise de la Force Qods des Gardiens de la révolution islamique à Beyrouth. Ces commandants œuvraient, sur le territoire libanais, à la promotion d'actions terroristes contre l'État d'Israël et ses citoyens, parallèlement aux activités des Gardiens de la révolution en Iran.
Tsahal lance une nouvelle vague de frappes à travers l'Iran
L'armée israélienne a annoncé le lancement d'une vague d'attaques visant les infrastructures militaires du régime terroriste iranien à travers l'Iran.