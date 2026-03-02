Donald Trump affirme que des potentiels candidats au pouvoir en Iran ont été tués lors de la frappe américaine

Un correspondant du réseau américain ABC a rapporté que le président des États-Unis, Donald Trump, lui a déclaré dans la soirée que Washington avait identifié plusieurs candidats susceptibles de prendre la tête de l’Iran, mais que ceux-ci avaient été éliminés lors de l’attaque initiale. "L’attaque a été si réussie qu’elle a éliminé la plupart des candidats. Ce ne sera pas quelqu’un auquel nous pensions, car ils sont tous morts. Le numéro deux ou trois est mort", a affirmé le président, soulignant l’ampleur de l’opération menée contre les plus hauts échelons du pouvoir iranien.