LIVE BLOG | Après plusieurs heures de calme, l'Iran lance des salves de missiles sur Israël
L'armée de l'air a lancé une série de frappes contre des cibles du "régime terroriste iranien" au cœur de Téhéran, a indiqué Tsahal
Israël poursuit ses frappes partout en Iran afin de détruire les rampes de lancement de missiles
https://x.com/i/web/status/2028366933364474203
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Un avion de chasse s’écrase près d’une base américaine au Koweït
Un avion de chasse s’est écrasé au Koweït à proximité d’une base des États-Unis, selon une vidéo géolocalisée par CNN et apparue en ligne lundi. Les images montrent l’appareil en flammes, tombant en vrille avant de s’écraser au sol, à moins de 10 kilomètres de la base américaine d’Ali Al Salem. Les circonstances du crash restent inconnues, tout comme l’identité de l’armée à laquelle appartenait l’avion. D’après l’analyse de CNN, le biréacteur correspondrait à un modèle F-15E ou F/A-18, un type d’appareil également utilisé par les forces koweïtiennes. La chaîne américaine a indiqué avoir sollicité des commentaires du Commandement central américain (CENTCOM) et du ministère koweïtien des Affaires étrangères.
https://x.com/i/web/status/2028364651692425502
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Israël : 777 personnes hospitalisées depuis le début de l’opération "Rugissement du lion"
Le ministère israélien de la Santé a indiqué que 777 personnes ont été évacuées vers des hôpitaux depuis le lancement samedi de l’opération "Rugissement du lion" contre l’Iran. Parmi elles, 86 sont actuellement hospitalisées ou prises en charge aux urgences. Quatre patients se trouvent dans un état grave, dont deux cas non directement liés à des frappes de missiles, vingt sont dans un état modéré et 58 sont dans un état léger, tandis que quatre autres font encore l’objet d’évaluations médicales. Le ministère précise également que des dizaines de blessés ont été victimes d’accidents survenus alors qu’ils tentaient de rejoindre des abris.
Fumée noire au-dessus de l’ambassade américaine à Koweït City après des frappes iraniennes
De la fumée noire s’élevait au-dessus de l’ambassade des États-Unis à Koweït City après des frappes iraniennes, a constaté un correspondant de l’AFP, alors que des sirènes d’alerte ont retenti plus tôt dans la capitale koweïtienne à la suite d’une nouvelle salve d’attaques lancées samedi à travers la région du Golfe. L’ambassade n’a pas annoncé avoir été touchée, mais a diffusé une alerte de sécurité appelant la population à ne pas s’en approcher, évoquant une menace persistante de missiles et de drones. De son côté, le ministère koweïtien de l’Intérieur a indiqué avoir intercepté à l’aube un nombre non précisé de drones visant le petit État pétrolier.
Donald Trump affirme que des potentiels candidats au pouvoir en Iran ont été tués lors de la frappe américaine
Un correspondant du réseau américain ABC a rapporté que le président des États-Unis, Donald Trump, lui a déclaré dans la soirée que Washington avait identifié plusieurs candidats susceptibles de prendre la tête de l’Iran, mais que ceux-ci avaient été éliminés lors de l’attaque initiale. "L’attaque a été si réussie qu’elle a éliminé la plupart des candidats. Ce ne sera pas quelqu’un auquel nous pensions, car ils sont tous morts. Le numéro deux ou trois est mort", a affirmé le président, soulignant l’ampleur de l’opération menée contre les plus hauts échelons du pouvoir iranien.
"Nous avons lancé une offensive contre le Hezbollah", annonce le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir
🚨 Les sirènes d’alerte retentissent dans le sud d'Israël et en Judée-Samarie
"Nous ne négocierons pas avec les États-Unis", affirme le chef du conseil de sécurité iranien
🚨 Les sirènes d’alerte retentissent dans plusieurs régions d'Israël
Après plusieurs heures de calme, l'Iran a lancé des salves de missiles sur le centre, la plaine côtière et la région de Jérusalem.
Tsahal lance une nouvelle vague de frappes au Liban
Parmi les cibles frappées figurent des entrepôts d'armes du Hezbollah et d'autres infrastructures dans plusieurs régions du Liban, a indiqué l'armée israélienne.
https://x.com/i/web/status/2028339266904887421
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .