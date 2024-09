LIVE BLOG | Israël mène une offensive d'envergure au Liban, le Hezbollah prévoyait de tirer sur une maison civile

Tsahal : L'armée de l'air a frappé des terroristes dans un centre de commandement du Hamas situé dans une école au centre de Gaza

Le porte-parole de Tsahal a annoncé que "des hélicoptères de combat de l'armée de l'air ont récemment mené une frappe ciblée, guidée par les renseignements de l'Aman et du Commandement Sud, contre des terroristes du Hamas opérant dans un centre de contrôle situé dans ce qui était auparavant l'école 'Khalid bin al-Walid' au centre de la bande de Gaza". Ce complexe "était utilisé par les terroristes du Hamas pour planifier et exécuter des actes terroristes contre les forces de Tsahal et l'État d'Israël". Tsahal a souligné que "avant la frappe, de nombreuses mesures ont été prises pour minimiser le risque de victimes civiles, notamment l'utilisation de munitions de précision, d'images aériennes et d'informations supplémentaires des services de renseignement". "L'organisation terroriste Hamas viole systématiquement le droit international en exploitant cruellement les institutions civiles et la population comme boucliers humains pour des activités terroristes. Tsahal continuera à agir avec force et détermination contre les organisations terroristes", a-t-on ajouté.