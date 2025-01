LIVE BLOG | Tsahal : "Le Hamas ne respecte pas ses engagements, nous continuerons à frapper Gaza"

Le porte-parole de Tsahal en arabe met en garde les habitants de Gaza : N'essayez pas de retourner vers le nord

Le porte-parole de Tsahal en arabe, le lieutenant-colonel Avichay Adraee, a publié un avertissement aux habitants de la bande de Gaza, avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à 8h30. Adraee a précisé qu'il ne faut pas s'approcher des forces de Tsahal restées dans la bande de Gaza, et que les déplacements du sud vers le nord via la zone de Netzarim restent dangereux. Tsahal informera lorsque le passage y sera possible. De plus, Adraee a noté que les habitants doivent éviter d'approcher le passage de Rafah, l'axe Philadelphi et les concentrations de forces de Tsahal. En zone maritime, Adraee a appelé à éviter la natation, la plongée et l'entrée dans la mer.