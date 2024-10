LIVE BLOG | "Notre attaque en Iran a atteint ses objectifs", affirme Benjamin Netanyahou

Netanyahou : "Israël a frappé les capacités de défense aérienne et de production de missiles de l'Iran dans une frappe précise et puissante"

Lors de la cérémonie officielle à la mémoire des soldats israéliens tombés le 7 octobre et durant la guerre qui a suivi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël avait durement touché les capacités de défense aérienne de l'Iran et sa capacité à produire des missiles menaçant le pays. Les frappes de samedi s'inscrivent dans une campagne systématique menée depuis plusieurs mois pour "couper les bras de la pieuvre iranienne, du Hezbollah et du Hamas", a-t-il expliqué. "Il y a deux jours, nous avons frappé la tête de la pieuvre, le régime iranien."

S'adressant au peuple iranien, Netanyahou a souligné : "Notre combat n'est pas contre vous, mais contre le régime qui vous opprime et menace la région."

"Le régime doit comprendre une chose simple", a-t-il poursuivi, "quiconque nous fait du mal, nous lui ferons du mal." Il a affirmé que la frappe en Iran était "précise et puissante, et a atteint tous ses objectifs." Netanyahou a remercié le chef d'état-major de Tsahal, le chef du Mossad, le chef du renseignement militaire de Tsahal et le commandant de l'armée de l'air, mais pas le ministre de la Défense Yoav Gallant. Il a également remercié les États-Unis pour "leur coordination étroite et leur soutien."

Netanyahou a conclu en affirmant que le retour des otages, vivants ou morts, reste "une mission sacrée."