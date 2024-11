LIVE BLOG | Infiltration de trois drones depuis le territoire libanais, impacts en Galilée occidentale

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir pour débattre d'une proposition de cessez-le-feu immédiat à Gaza

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira à 17h00 (heure israélienne) pour examiner une proposition du Guyana, soutenue par l'Algérie, appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. La proposition a été significativement adoucie ces derniers jours, et après d'importants efforts de l'ambassadeur israélien à l'ONU Danny Danon auprès de la délégation américaine, les États-Unis insistent pour que le texte de la résolution établisse un lien clair entre la libération des otages et le cessez-le-feu. Cependant, une telle condition n'apparaît pas dans la dernière version de la proposition de résolution, et Israël s'attend à ce que les États-Unis y opposent leur veto.