LIVE BLOG | Des avions surveillent le centre d'Israël après les récentes attaques houthies

Haut responsable palestinien à la BBC : "Les pourparlers de cessez-le-feu sont achevés à 90%"

Les négociations entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages sont achevées à 90%, mais des questions majeures restent à résoudre. Selon ce responsable impliqué dans les pourparlers, l'un des principaux sujets discutés à Doha concerne la présence de Tsahal sur l'axe Philadelphi, ainsi qu'une zone tampon de plusieurs kilomètres le long de la frontière entre Israël et Gaza. Il a ajouté : "Lorsque ces problèmes seront résolus, un accord de cessez-le-feu en trois phases pourra être conclu dans les jours qui suivent".