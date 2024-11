LIVE BLOG | Un commandant du Hezbollah responsable des tirs sur Israël éliminé

Un commandant du Hezbollah responsable des tirs sur Israël éliminé

Tsahal a déclaré que des avions de combat de l'armée de l'air, sous la direction de la 91e division, ont tué Hossein Abd al-Halim Harb, commandant d'un bataillon du Hezbollah dans le secteur d'Al-Khyam notamment. "Les forces de la Division 36 poursuivent leurs activités dans le sud du Liban. Au cours du dernier jour, les forces ont mené plusieurs frappes aériennes au cours desquelles les terroristes du Hezbollah qui ont lancé hier des roquettes sur le nord du pays et les autres terroristes qui opéraient dans la zone ont été éliminés".

"Au cours de la dernière journée, l'armée de l'air a attaqué des dizaines de cibles terroristes des organisations terroristes du Hezbollah au Liban et du Hamas à Gaza", a indiqué l'armée israélienne. "Parmi les cibles attaquées, des entrepôts d'armes, des lanceurs, des escouades terroristes et des bâtiments militaires. , et d'autres infrastructures terroristes.

Concernant les combats dans le nord de la bande de Gaza, Tsahal a déclaré : "Les forces de la division 162 continuent d'opérer à Jabaliya et ont éliminé des dizaines de terroristes au cours des derniers jours. Dans le cadre de plusieurs activités, les forces de la division ont dirigé un certain nombre de frappes aériennes. au cours duquel ils ont éliminé des terroristes armés qui agissaient dans le but d'attaquer nos forces. Le dernier jour, plusieurs terroristes dans la région de Rafah, dont un terroriste armé, sont sortis d'un puits souterrain du bâtiment. trouvé de nombreuses armes, notamment des missiles RPG, des explosifs et des grenades.