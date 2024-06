LIVE BLOG - Gaza: Tsahal contrôle l'axe de Philadelphie, à la frontière égyptienne

Les Houthis arrêtent 11 employés de l'ONU au Yémen

Les rebelles houthis, mandataires de l'Iran au Yémen, ont arrêté 11 employés des agences de l'ONU dans le pays annonce l'Associated Press. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé l'information et indiqué que les circonstances de l'arrestation n'étaient pas claires. "Nous sommes très préoccupés par ces développements et demandons aux Houthis des clarifications sur les raisons de l'arrestation - et la garantie d'un accès immédiat aux détenus", a déclaré M. Dujarric. Les Houthis ont également arrêté plusieurs autres personnes qui travaillaient pour des organisations d'aide. L'une des organisations de défense des droits de l'homme a déclaré : "Nous condamnons fermement cette dangereuse escalade, qui constitue une violation du droit international - et vise à obtenir des gains politiques et économiques".