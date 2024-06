LIVE BLOG | Un drone du Hezbollah s'écrase en Galilée, pas de victime

Yoav Gallant s'envole pour Washington avec l'intention de discuter de la prochaine phase des combats à Gaza

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'est envolé samedi soir pour une visite officielle à Washington à l'invitation du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Juste avant d'embarquer, le ministre de la Défense a déclaré : "Les États-Unis sont notre allié le plus important et les liens bilatéraux sont cruciaux, aujourd'hui sans doute plus que jamais. Au cours de mes entretiens, je discuterai du front de Gaza et de celui du Liban, en soulignant qu'Israël est prêt à toute action qui pourrait être nécessaire. Le passage à la Phase III dans la bande de Gaza est d'une grande importance."