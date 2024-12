LIVE BLOG | Le cessez-le-feu à Gaza retardé par de nouvelles exigences d'Israël et du Hamas

Gaza : l'aide humanitaire "systématiquement pillée" revendue à prix d'or aux Gazaouis

Le New York Times a mené plus de 20 entretiens avec des responsables israéliens et onusiens, des travailleurs humanitaires, des résidents de Gaza et des hommes d’affaires palestiniens au sujet du pillage des camions humanitaires. Le journal a également examiné des notes internes de l’ONU dans lesquelles des responsables discutaient du pillage et de ses conséquences. Ce qui a commencé au début de l'année comme des tentatives à petite échelle pour s'emparer de l'aide s'est transformé en un "pillage systématique, tactique et armé, par les syndicats du crime" par des bandes organisées qui volent les marchandises et les revendent dans la bande de Gaza à des prix astronomiques.